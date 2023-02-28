Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 05:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Etiketler: Deprem Malatya Son Dakika
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