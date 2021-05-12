Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya’da, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özal Mahallesi'nde, Veysel Y. yönetimindeki traktör, Yılmaz K.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte yanlarındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 12 yaşındaki Devran K.'nın durumunun ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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