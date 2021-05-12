Özal Mahallesi'nde, Veysel Y. yönetimindeki traktör, Yılmaz K.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte yanlarındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 12 yaşındaki Devran K.'nın durumunun ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

