Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktor Zeynep Erdoğan’a veda
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, eşi tarafından işkence edildikten sonra bıçaklanarak öldürülen kadın doktor son yolculuğuna uğurlandı.
8 aylık eşi tarafından katledilen doktor Zeynep Erdoğan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılındı.
Cenazeye, zanlının bağlayıp işkence ettiği, Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşındaki oğlu da katıldı. Zeynep Erdoğan'ın babası Atilla Öğredici, kızının evliliğindeki sorunları sakladığını söyledi.
Zeynep Erdoğan'ın arkadaşları ise zanlının dolandırıcı olduğunu ifade etti. Cinayeti de bunu öğrenen eşinin aleyhinde tanıklık etmemesi için işlediğini ileri sürdü.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Namazın ardından Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Cinayetten sonra kısa sürede yakalanan katil zanlısı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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