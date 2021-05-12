Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı
Van'da 2016 yılında bir askerin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen terörist, Kütahya'da yakalandı. Şanlıurfa’da da terör örgütü PKK’ya destek verdiği belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kütahya'da olduğu tespit edilen teröristi düzenlendiği operasyonla yakaladı.
Teröristin 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Hakkari ve Şırnak'ta da terör eylemlerine katıldığı tespit edilen terörist tutuklandı.
Şanlıurfa'da da PKK'ya destek verdiği belirlenen 5 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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