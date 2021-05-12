Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kütahya'da olduğu tespit edilen teröristi düzenlendiği operasyonla yakaladı.

Teröristin 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Hakkari ve Şırnak'ta da terör eylemlerine katıldığı tespit edilen terörist tutuklandı.

Şanlıurfa'da da PKK'ya destek verdiği belirlenen 5 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

