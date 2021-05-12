İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, yaptıkları çalışmada 11 yıldır aranan ve hakkında 20 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülistan B'nin yerini tespit etti.

Polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyonda Gülistan B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 62 mermi ele geçirildi.

Gülistan B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.