Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki metro şantiyesinde patlama yaşanması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama, metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patlamasıyla meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Şantiyedeki 1 işçi yaralandı

Pendik Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, patlama nedeniyle bazı iş yeri ve evlerde cam kırıldı, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştu.

Şantiyede çalışan bir işçi hafif şekilde yaralanırken,1 vatandaş da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.