Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Pendik'teki metro inşaatında patlama: 1 işçi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Pendik'te metro inşaatı şantiyesinde patlama meydana geldi. Patlamada şantiye alanındaki 1 işçi hafif yaralanırken, çevredeki bazı araçlar ve binalarda hasar oluştu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki metro şantiyesinde patlama yaşanması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlama, metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patlamasıyla meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Şantiyedeki 1 işçi yaralandı
Pendik Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, patlama nedeniyle bazı iş yeri ve evlerde cam kırıldı, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştu.
Şantiyede çalışan bir işçi hafif şekilde yaralanırken,1 vatandaş da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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