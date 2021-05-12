Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, tesisle ilgili açıklama yaptı.

Müsilajın (deniz salyası) sık sık tıkadığı kum filtrelerinin yeterli suyu geçiremez duruma getirdiğini söyledi.

Sorunun çözümü için yeni açılan 3 kuyudan su temin edilmesi için çalışma başlatıldığını anlatan Aksoy, kuyuların sisteme entegrasyonun sağlanmasıyla en kısa sürede üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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Tankerle su temini sağlanıyor

6 araç, 2 iş makinesi ve 20 kişilik ekibin çalıştığını anlatan Aksoy, şunları söyledi:

"Sistemin tekrar bloke olmasını engellemek için mevcut ham su deposu temizliği çalışmalarına da başlanmıştır. Bu zor süreci yakinen takip ediyor ve sorunun çözümü için ilgili ekibin 7/24 çalıştığını belirtmek istiyorum. Ayrıca Belediyemize su ihtiyacı için sözlü veya yazılı ulaşan herkese tankerle su temini sağlanmaktadır. Çalışmalarla ilgili ilerlemeleri sizinle paylaşıyor, elimizde olmayan münferit sebeplerle yaşanan bu süreçte sabrınızı rica ediyorum."