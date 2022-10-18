Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da "torbacı" operasyonunda 6 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda A.B, İ.K, O.K, C.A, S.İ ve M.Ü gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet, üst ve araçlarındaki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 1 tam otomatik silah, çok sayıda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve 161 tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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