Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Geleneksel Medya Başarı Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

TRT Haber, 16 kategoride düzenlenen yarışmada iki ödül aldı.

TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'e, ‘Yılın Televizyoncusu’, ödülü verildi. Görmez’in ödülünü TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal aldı.

Su altı görüntüleriyle ödül aldı

TRT Alanya Muhabiri Mert Cantürk ise "Su Altı Zenginlikleri Cezbediyor" haberiyle ‘Görüntü ve Kamera Çalışması’ kategorisinde yılın gazetecisi seçildi.

Mert Cantürk ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“TRT Haber olarak Alanya’nın doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra su altı zenginliklerini göstermek adına yaptığımız haber ödüle layık görüldü. Bizleri bu ödüle layık gören Alanya Gazeteciler Cemiyeti’ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum.”

Geceye katılanlara Alanya'nın el emeği yöresel ürünleri de hediye edildi.