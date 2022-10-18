Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27''de Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,33 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Kuşadası ilçesine 7,38 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, İzmir çevresinde de hissedildi.