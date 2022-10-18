Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da da hissedildi
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27''de Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,33 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Kuşadası ilçesine 7,38 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deprem, İzmir çevresinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2022
Büyüklük:4.1 (ML)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.38 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:18-10-2022
Saat:13:27:25 TSI
Enlem:37.92 N
Boylam:27.217 E
Derinlik:6.33 km
Detay:https://t.co/pHXM14RkqM
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