Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kınalı keklik avlayan 5 kişiye 21 bin 460 lira ceza
[Fotograf: AA]
Tunceli'de kaçak olarak kınalı keklik avladığı belirlenen 5 kişiye 21 bin 460 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılara yönelik çalışma yaptı.
Bu çerçevede 238 avcıyı denetleyen görevliler, 5 kişinin kaçak yöntemlerle kınalı keklik avladığını tespit etti.
Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 21 bin 460 lira ceza uygulandı.
Avlanan kekliklere ise DKMP personelince el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Tunceli
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