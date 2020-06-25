Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da torbacı operasyonunda 4 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu torbacı malatyaSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 01:53
Sıradaki Haber
Drone tespit etti, polis ceza kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz