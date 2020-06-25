Haber Giriş: Kaynak: AA
Drone tespit etti, polis ceza kesti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de polis ekiplerince 'drone' destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, kurallara uymayan çok sayıda sürücüye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde denetimlerde bulundu.
Drone destekli gerçekleştirilen denetimlerde 442 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada 41 sürücüye kask takmamak, 15 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, dün 08.00 ile 17.30 saatleri arasında yapılan diğer kontrollerde ise 2 bin 445 araç sürücüsünden 376'sına çeşitli suçlardan idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kontrol sırasında çalıntı çıkan bir motosikletin sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: izmir drone trafik denetimiSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 01:46
Sıradaki Haber
2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz