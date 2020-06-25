Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi, salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla ikinci bir emre karara kadar karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 77 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent genelindeki 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 27 binadaki karantina ise sona erdirildi.