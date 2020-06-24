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Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan düzensiz göçmenlere karşı acımasız tavrını sürdürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 45 kişinin yerleri tespit edildi.
İğdeli Burnu açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
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