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Türkiye-Ukrayna uçuşları yeniden başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bazı uçak seferlerinin 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlayacağını belirterek, "Bunun turizm sektörüne ivme kazandıracağı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"a katılıyorum" ifadesini kullandı.
"Stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz"
Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı insani yardım için teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak menfaati olan tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz" değerlendirmesine yer verdi.
Etiketler: Ukrayna uçak seferleri Vladimir ZelenskiySon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 19:21
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