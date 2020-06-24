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Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan N.E. ve H.E'nin ikametlerinde bulundurdukları ruhsatsız tabancaları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
N.E. ve H.E. "silah kaçakçılığı yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: silah kaçakçılığı operasyon 2 gözaltıSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:48
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