Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan N.E. ve H.E'nin ikametlerinde bulundurdukları ruhsatsız tabancaları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

N.E. ve H.E. "silah kaçakçılığı yapmak" suçundan gözaltına alındı.