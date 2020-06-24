İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığıcip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarparak devrilen araç 30 metre sürüklendi.

Bakıcı hafif şekilde yaralandı

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Ölümden döndük"

Kazaya ilişkin açıklama yapan Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" dedi.