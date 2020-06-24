Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde maske takma zorunlululuğu arttı.

Rize'de de bu kapsamda emniyet ekipleri maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, maske takmanın zorunlu olduğu Rize ve ilçelerindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin denetimlerde anonslar yaparak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardığı ifade edilen açıklamada, 2 gün süren denetimlerde, maske takmayan 99 kişiye toplam 89 bin 100 lira ceza kesildiği kaydedildi.