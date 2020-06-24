Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hortum görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Gavur Gölü'nde mevkisinde ortaya çıkan hortum, tarlada çalışan bir çiftçi tarafından görüntülendi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, ilginç görüntü oluşturdu.
Etiketler: Kahmramanmaraş hortum Hortum Gavur GölüSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:08
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