Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da 2 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki ev yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçesinde Bağlarbaşı ve Pınarbaşı mahallesinde bulunan ev sakinlerinde COVID-19 vakası görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Ekipler, alınan karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.
Ev sakinlerinin güvenlik, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.
Etiketler: koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 20:36
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