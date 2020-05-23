Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 bin 430 lira suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen para ele geçirilirken, şüpheli S.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.