Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da torbacı operasyonunda 1 gözaltı
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 bin 430 lira suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen para ele geçirilirken, şüpheli S.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu malatya gözaltıSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:57
Sıradaki Haber
AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz