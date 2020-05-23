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AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Musa Kazım Şahin yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya giderken Suluçem Kavşağı mevkiinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kağızman ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası araç AK PartiSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:19
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