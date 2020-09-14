Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Malatya'da sokak düğününde halay çeken 7 kişiye ceza
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Düğün salonlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Özal Mahallesi'nde Y.K'nin sokak düğününde 6 kişiyle halay çektiğini tespit etti.
Ekipler, COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan düğün sahibi ile halay çeken 6 kişiye toplam 22 bin 260 lira ceza uyguladı.
Etiketler: malatya koronavirüs covid-19 düğünSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 03:42
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