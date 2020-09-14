Şehit Ömer Faydalı Bulvarındaki kapalı lokantada patlama oldu.

Lokanta kullanılmaz hale gelirken, kapı önündeki bir minübüs ve civardaki binalarda da hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Polisin güvenlik tedbirleri aldığı olay yerinde itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.

Patlama sırasında lokantanın kapalı olması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

[Fotoğraf: AA]

Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.