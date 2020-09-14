Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Yalova'da kapalı lokantada patlama
[Fotoğraf: DHA]
Yalova'da bir lokantada meydana gelen patlama korkuttu. Kapalı lokanta ile çevresindeki binalarda ve bir minibüste hasar oluştu. Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Şehit Ömer Faydalı Bulvarındaki kapalı lokantada patlama oldu.
Lokanta kullanılmaz hale gelirken, kapı önündeki bir minübüs ve civardaki binalarda da hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Polisin güvenlik tedbirleri aldığı olay yerinde itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.
Patlama sırasında lokantanın kapalı olması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
[Fotoğraf: AA]
Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Yalova lokanta patlamaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 03:00
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