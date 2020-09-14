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Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan, "İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibarıyla KYK yurdumuza yerleştirdik" açıklamasını yaptı.
Vali Polat, daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şu açıklamayı yapmıştı:
"İlimizde COVID-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir."
Etiketler: yozgat karantina koronavirüsSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:01
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