Bademli Köyü civarında Yıldızkoy mevkiinde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökçeada'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Gelişmeleri @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı.https://t.co/pra128X0fN pic.twitter.com/xMRrSbZhYO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2020

Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabaha doğru kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

'Ekiplerin müdahalesi ile büyük bir tehlike önlendi'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, TRT Haber canlı yayınına katılarak yangınla ilgili son durumu paylaşmıştı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirten Çetin, "Can veya mal kaybımız yok. Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi" açıklamasında bulunmuştu.