Yavuz Sultan Selim Mahallesi Üniversite yolunda Ramazan Elmacı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mahir A. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, sürücü Ramazan Elmacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü Ramazan Elmacı’nın alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.