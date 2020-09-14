Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İsmet Kürkçü idaresindeki kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Abdulbaki Çiçekli, Veli Kuyanay, Mustafa Kürkçü, Barış Beyaz, Neşet Ekinler ve Mehmet Veysi Güzen yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet Ekinler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kamyonettekilerin inşaatta işçi olarak çalıştıkları ve işten evlerine döndükleri belirtildi.
Etiketler: trafik Kazası şanlıurfaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 03:13
Sıradaki Haber
Yalova'da kapalı lokantada patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz