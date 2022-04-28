Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde, menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Göker Akkoyun'un kullandığı otomobil, D-300 kara yolu Yukarıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Sevim Akkoyun'un cansız bedeni, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Göker Akkoyun ile otomobildeki Elif Savaş, Kübra Yılmaz Akkoyun, Yaren Aktaş ve Liya Akkoyun, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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