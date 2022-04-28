Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı
Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler S.K, Y.Y, S.G. ve Y.E. yakalandı.
Adreslerde 180 kişi adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin liralık senet, 870 bin liralık sözleşme ve protokoller, faizle para alınan kişilere ait banka dekontları, 12 kredi kartı, alacak-verecek listesi ve 8 bin 300 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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