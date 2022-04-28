Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla operasyon başlattı.

Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 8 fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

34 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 34 aranan şahıs yakalandı. 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.