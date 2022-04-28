Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanı Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Terör Örgütü HDP Süleyman Soylu
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