Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatıda tehlikeli temizlik
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 5 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli temizlik kameralara saniye saniye yansıdı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk, metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaparak, canını hiçe saydı.
Elindeki su hortumuyla gider borularını temizleyen çocuk, yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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