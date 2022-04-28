İlkbaharın gelişi ile ayılar kış uykusundan uyandı. Aç olan ayılar yiyecek bulmak için yaylaları hedef seçti.

Karnını doyurmak isteyen bir ayı da Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Badara Yaylası'nda bir pansiyonun kapısını kırdı.

Karın erimesiyle yolu açılan yaylaya giden iş yeri sahibi Fatma Keskin, aç ayı tarafından talan edilmiş iş yeri ile karşılaştı.

Keskin, işletmelerini, kapı pencereleri kırık ve içi tamamen dağıtılmış vaziyette bulduklarını söyleyerek, "Kapı, cam, ne bulmuşlarsa kırmışlar. Raflarda bal, çay ve benzeri yiyecekler vardı. Her tarafı dağıtıp kavanozları kırdılar, çay paketlerini yere attılar. Sobanın kapağını açıp koltuğu dışarı çıkarttılar. Garip bir durum, üzüntülüyüz. Bize bir sürü masraf açıldı. Yaylaya 4 saat yürüyerek bugün ulaştık. Gördüğümüz manzara karşısında adeta şok olduk." sözlerine yer verdi.

Turizm sezonu için hazırlık yapan Keskin, ayının verdiği hasarı onarmak için çalışmalara başladı.