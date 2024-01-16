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Türkiye
İHA 16.01.2024 14:20

Malatya’da kar yağışı etkili oldu

Malatya’nın yüksek rakımlı bölgeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Malatya’da kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Malatya’da kırsal bölgelerde bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Arapgir, Darende, Pütürge, Doğanyol ilçeleri başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan kar yağışının hafta boyu etkisini sürdürmesi beklenirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce yapılan uyarılarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

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