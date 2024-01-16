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Türkiye
AA 16.01.2024 14:16

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, araçlar mahsur kaldı

İzmir'in Dikili, Bergama ve Menderes ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, araçlar mahsur kaldı
[Fotograf: AA]

Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu sosyal tesisler su altında kaldı.

Menderes ilçesinde de mahsur kalan kamyonetteki iki kişi kurtarıldı

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde organize sanayi bölgesi yakınlarındaki bir derenin taşması sonucu dere üzerindeki yoldan geçen bir kamyonet mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi kurtardı.

Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nde de bir derenin taşması sonrası itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.

Karşıyaka ilçesinde ise Yusuf Vardar Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

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