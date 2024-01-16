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Türkiye
AA 16.01.2024 13:55

Çantasındaki HGS etiketinden otoyol ücreti kesildi

İstanbul'dan Edirne'ye otobüsle seyahati sırasında çantasında tuttuğu HGS etiketinden otoyol ücreti kesilen öğretmenin iade talebi haklı bulundu.

Çantasındaki HGS etiketinden otoyol ücreti kesildi

Edirne'de yaşayan öğretmen A.D, 19 Nisan 2023'de Anadolu yakasından bindiği ve cam kenarında oturduğu otobüsle İstanbul'dan Edirne'ye geldi.

A.D. kredi kartı ekstresini kontrolünde İstanbul-Edirne seyahatine denk gelen tarihte HGS hesabından, Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti olarak 136 lira 50 kuruş alındığını fark etti.

A.D, Edirne Ticaret Müdürlüğüne giderek çantasındaki HGS etiketinden otobüste yolcu olmasına rağmen geçiş ücreti alındığı iddiasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Ücret kesilen tüketici haklı bulundu

Başvuruyu inceleyen heyet, otobüs biletini inceleyerek belirtilen tarihte otobüsle yolculuk yapan ve araçla geçiş yapmadığı halde HGS pulundan ücret tahsil edilen tüketiciyi haklı buldu.

Karar, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmecisine tebliğ edildi. Kararın tebliğ edildiği şirketin Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesine itirazda bulunmasıyla konu yargıya taşındı.

Kentte Tüketici Mahkemesi bulunmadığı için duruşma Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada A.D, aracıyla geçmediği halde kendisinden ücret kesintisi yapıldığını belirterek şirketin davasının reddedilmesini istedi. Şirket avukatı da davanın kabul edilmesini talep etti.

Hakim, şirketin dava talebinin reddine karar verdi.

Bu doğrultuda A.D'nin HGS etiketinden çekilen ücret iade edilecek.

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Edirne Tüketici Hakları
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