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Türkiye
DHA 16.01.2024 13:58

Ardahan'da sıcaklık eksi 28,4 dereceye kadar düştü

Ardahan'ın 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesi dün gece eksi 28,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan'da sıcaklık eksi 28,4 dereceye kadar düştü

Kar yağışının etkisini yitirdiği 1900 rakımlı Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 21,1 derece olarak ölçüldü. 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde de termometreler, eksi 28,4 dereceyi gösterdi.

İlçede araç aküleri donarken, aç kalan kurtlar mahallelere indi.

Diğer ilçelerde ise en düşük sıcaklıklar Damal’da eksi 18,1, Hanak’ta eksi 12,9, Posof’ta eksi 12,1, Çıldır’da ise eksi 12,2 olarak ölçüldü.

Bölge illerinde ise en düşük sıcaklıklar şöyle: Ağrı eksi 6,8, Erzincan eksi 0,1, Erzurum eksi 10,9, Iğdır eksi 3,5, Kars eksi 12,3, Muş eksi 0,9.

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