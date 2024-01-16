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Türkiye
İHA 16.01.2024 14:10

Artvin Camili bölgesinde karla mücadele

Artvin’in Borçka ilçesinde 6 köyün bağlı olduğu Camili bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Artvin Camili bölgesinde karla mücadele
[Fotograf: İHA]

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili bölgesinde yoğun kar yağışı nedeni ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Endemik bitkileri, tarihi camileri ile 6 köyün bulunduğu Macahel’de her yıl kış şartları ağır geçiyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir şekilde bölgede yer yer 4 metre kar yüksekliği olan bölgede ekipler tarafından yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulan bölgede, ekiplerin karla mücadelesi havadan görüntülendi.

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