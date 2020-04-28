Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da hemzemin geçitte kaza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı pikap sürücüsü yaralandı.
Sivas-Hatay seferini yapan "43403" numaralı yük treni, Akçadağ ilçesi Yazgan mevkisindeki hemzemin geçitte Mehmet Kurukafa yönetimindeki pikaba çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan pikabın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: hemzemin geçit Tren kazasıSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 20:27
Sıradaki Haber
Fatih'te onlarca güvercini ezen zanlı gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz