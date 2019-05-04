Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs'ta, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Mayıs'ta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 mermi, 1 bıçak ve kullanımı reçeteye tabi 110 hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA