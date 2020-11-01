Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, F.K, Göztepe Mahallesi'nde depremden dolayı zarar gören ve yıkılmak üzere olan 2 katlı müstakil evindeki su saatlerinin çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.

Battalgazi Polis Merkezi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. yakalandı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.