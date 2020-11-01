Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da hasarlı evden su saati çalan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, 24 Ocak'taki Elazığ depreminden etkilenen ve yıkılmak üzere olan evden, su saatlerini çalan şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, F.K, Göztepe Mahallesi'nde depremden dolayı zarar gören ve yıkılmak üzere olan 2 katlı müstakil evindeki su saatlerinin çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.
Battalgazi Polis Merkezi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. yakalandı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 09:40
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