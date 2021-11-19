Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Hamza U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Evin çevresinde polisleri gören şüpheli, elindeki silahla çatıya uzattığı merdivenle kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çınar U. ve iki çocuğu ise kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.