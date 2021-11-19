Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda belediye ekiplerince bu sabah yıkım çalışması başlatılmıştı.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamada büyük zarar gören binanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrası yıkımı tamamlandı.

"Mağdur olan vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, binanın yıkımını tehlike arz ettiği için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altınok, "Alanda çalışmaları takip ettik. Biz buraları kentsel dönüşüme almıştık. Kentimizin eskiyen dokusunu yenilemeliyiz, bu kentsel dönüşüm planımıza da herkesin destek olması lazım. Birçok insanımızın yaşamı tehlike altında. Patlama sonrası mağdur olan vatandaşlarımıza biz her türlü desteği vermeye, her ihtiyacı karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.