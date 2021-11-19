Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir kişiye mısır yılanı bulundurmaktan ceza kesildi
[Fotoğraf: Reuters]
Adana'da bir kişiye mısır yılanı bulundurmaktan 5 bin 211 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla mısır (corn) yılanı getirildiğini belirledi.
Ekipler, takip sonucu yakaladıkları mısır yılanı bulunduran kişiye 5 bin 211 lira ceza kesti.
Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 18:48
- 18:52
- 18:40
- 18:34
- 18:17
Sıradaki Haber
Ormanda kaybolan keçiler dron yardımıyla bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz