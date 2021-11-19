Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanda kaybolan keçiler dron yardımıyla bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Gümüşhane'de ormanlık alanda kaybolan 25 keçi, jandarma tarafından drone yardımıyla bulundu.
Gümüşhane merkeze bağlı İkisu köyünde yaşayan A.D, 25 keçisini otlamaları için bir süreliğine ormanlık araziye bıraktı.
Döndüğünde hayvanları bıraktığı yerde bulamayan A.D, kendi imkanlarıyla yaptığı aramadan bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi.
Jandarma tarafından arazide gece görüşlü, termal özellikli drone yardımıyla yapılan aramada keçiler bulunarak A.D'ye teslim edildi.
Etiketler: Gümüşhane Jandarma Genel Komutanlığı
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