Gümüşhane merkeze bağlı İkisu köyünde yaşayan A.D, 25 keçisini otlamaları için bir süreliğine ormanlık araziye bıraktı.

Döndüğünde hayvanları bıraktığı yerde bulamayan A.D, kendi imkanlarıyla yaptığı aramadan bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma tarafından arazide gece görüşlü, termal özellikli drone yardımıyla yapılan aramada keçiler bulunarak A.D'ye teslim edildi.