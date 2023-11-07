Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2023 11:06

Malatya'da deprem konutları teslimata hazırlanıyor

6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yapımı tamamlanan afet konutları 15 güne kadar hak sahiplerine teslim edilebilecek.

Malatya'da deprem konutları teslimata hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor. Kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Gelinciktepe'deki konutları inceleyen Vali Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Malatya'da deprem konutları teslimata hazırlanıyor

Afetzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yazıcı, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmeye başlanacağını dile getirdi.

"İlk teslimleri Yazıhan'da yapabiliriz"

Yazıcı, Malatya'ya ilk etapta TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen 14 bin 338 çok katlı, 7 bin 400 de kırsal alanda tek katlı afet konutu yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an Gelinciktepe'de bulunuyoruz. Burada gördüğünüz alandaki konutların 726'sı aralık ayında teslime hazır olmuş olacak hatta bunun 326'sı 15-20 gün içerisinde teslim edilecek pozisyona geldi ama aralık sonunda 726 konutun teslimi gerçekleşmiş olacak. Malatya'da ilk teslim edeceğimiz, 'şu an bitti' diyebileceğimiz, geçici kabul aşamasında olan Yazıhan ilçesinde 157 konutumuz var. Bunların 15 gün içerisinde her şeyi tamamlanmış, kabulleri yapılmış olacak çünkü müteahhit kabul için başvuruyu yaptı, arkadaşlarımız, teknik ekiplerimiz inceliyor, ilk teslimleri Yazıhan'da yapabiliriz. Yani 15-20 gün sonra Yazıhan'da konut teslimi rahatlıkla yapılabilir."

Malatya'da deprem konutları teslimata hazırlanıyor

İkizce'de 10 binin üzerinde konut planlandı

Merkez ilçelerin dışında depremlerin Doğanşehir ilçesinde büyük zarara neden olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Doğanşehir'de de 349 konutumuz kasım ayı sonu itibarıyla bitmiş olacak, aralık ayı başında da onların teslimi gerçekleşebilir. Toplamda 1700 konut yapılıyor, onların da şubat ayını bulmadan teslimi gerçekleşecek. Merkezde şu an bulunduğumuz Gelinciktepe'de yoğun bir şekilde konut çalışmaları devam ediyor. Bir de Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çok sayıda konutumuzun inşaatı devam ediyor. O bölgeye 10 binin üzerinde konut planlanmış durumda. Şu an 2 bin 200'ü devam ediyor. Bu 2 bin 200 konutun en geç ocak ayı içerisinde teslimi söz konusu olacak."

ETİKETLER
Deprem Malatya TOKİ
Sıradaki Haber
Polisleri taşıyan otobüs denize düşmekten son anda kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Elazığ'da salep soğanı toplayan 26 kişiye 2 milyon 964 bin lira ceza
13:01
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun itirafı beyhude bir sızlanmadır
12:54
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
12:48
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin rüzgardaki potansiyeli 150 bin megavata ulaşabilir
12:45
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 115 metreye çıktı
12:42
Bakan Koca'dan organ nakli çağrısı
Türkiye stratejik FSRU tesisleriyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor
Türkiye stratejik FSRU tesisleriyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor
FOTO FOKUS
Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kazarak kurtardılar
Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kazarak kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ