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Malatya'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske kuralını ihlal eden 24 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 427 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Pandemi tedbirlerine uyulmayan toplu taşıma araçlarına 1200 lira, ticari taksilere ise 5 bin 552 lira ceza kesildi.
Ekipler, maske takmayan 24 kişiye ise cezai işlem uyguladı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 10:38
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