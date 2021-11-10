Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da çöken binayla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA ]
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada g gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binada dün yaşanan çökmeye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Göçük altından çıkarılan ve hastanede tedavi edilen Mehmet G.'nin adliyeye ayağı alçılı halde geldiği görüldü.
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